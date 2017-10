So viel Sex haben Menschen in deinem Alter

Ist es eigentlich zu wenig, einmal die Woche mit dem Partner zu schlafen? So pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen. Immerhin sind Beziehungen individuell - und auch die Libido ist nicht bei jedem Menschen gleich ausgeprägt. Es gibt also keine Faustregel, wie oft man in welchem Alter Sex haben sollte. Forscher des Kinsey Instituts für Sex, Reproduktion und Gender haben dennoch eine sehr interessante Studie veröffentlicht. Sie zeigt die durchschnittliche Sex-Frequenz in unterschiedlichen Altersgruppen.

Jung = wild auf Sex?

Offensichtlich ja - zumindest, wenn es nach dieser Studie geht. Den meisten Sex haben nämlich Menschen zwischen 18 und 29 Jahren - im Schnitt 112 Mal im Jahr (entspricht etwa zweimal die Woche). Auf dem zweiten Platz: die 30- bis 39-Jährigen, die sich 86 Mal im Jahr vergnügen. Danach folgen 40- bis 49-Jährigen. Sie kommen auf 69 Mal Sex im Jahr.

Wieso nimmt die Sex-Frequenz im Alter ab?

Klar, je älter wir werden, desto mehr körperliche Gebrechen bekommen wir. Da tut der Rücken weh, wir haben Wechseljahrsbeschwerden oder mit chronischen Krankheiten zu kämpfen. Dass da die Lust auf Sex abnimmt, ist nicht verwunderlich. Dr. Justin Lehmiller befasst sich in einem Artikel für das Kinsey Insitut noch genauer mit dem Thema.

Außerdem ist es völlig normal, dass man nach 20 Ehejahren nicht mehr rund um die Uhr miteinander ins Bett steigen möchte. Auch wenn Nachwuchs da ist, steht der Sex nicht mehr so im Vordergrund.

Du gehörst eh schon zu den Frauen, die regelmäßig vor dem Spiegel stehen und ihre grauen Haare zählen? Dann kannst du aufatmen - so schlecht, wie sie sich anhört, ist die Nachricht gar nicht. Wenig Sex heißt nämlich nicht, dass wir auch schlechten Sex haben. Immerhin zeigen andere Studien, dass Frauen erst mit Mitte 30 ihren Sex-Olymp erreichen - und viele erst dann echte Orgasmen erleben. Mhm ....ganz ehrlich: Wer will da noch gerne 18 sein? 😉

