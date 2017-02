Video zeigt: Männer stehen drauf, wenn Frauen SO tanzen

Die Musik ist super, die Tanzfläche bebt - und du tänzelst einfach mal so herum. Mal wackelst du mit dem Hintern, mal hebst du die Arme in die Luft, dann eine Drehung, ein paar (natürlich nicht einstudierte) Hip-Hop-Moves ... und fertig ist dein individueller Tanzstil.



Klingt super, und die Hauptsache ist ja auch, dass man Spaß beim Tanzen hat. Für alle, die auf der Tanzfläche flirten wollen, könnte dieses Video aber ganz interessant sein. Denn es zeigt, wie man sich als Frau bewegen muss, um Männer magisch anzuziehen.

Wissenschaftler der Northumbria University haben Männer verschiedene Tanz-Bewegungen eines Avatars bewerten lassen. Die Frage: Welche Bewegungen sind attraktiv? Die Auswertungen der Studie haben gezeigt, dass Frauen vor allem ihre Hüfte, Taille und Arme beim Tanzen bewegen müssen, um attraktiv zu wirken. Der Grund: Dadurch erscheinen sie besonders gesund und aktiv. Auf Basis der Studien-Ergebnisse wurde dieses Video animiert. Hier kommt der perfekte Tanzstil für Frauen:

Okay, also sieht doch gar nicht so schwer aus. Probieren wir auf jeden Fall mal aus. Und falls es nichts bringt, dann eben doch wieder Wackel-Dackel, Popo-Shaken und die alt bewährten Hip-Hop Moves ...

Und was ist mit den Männern?

Natürlich haben die Wissenschaftler auch den "Hot as hell"-Tanzstil für Männer entworfen. Frauen finden es besonders sexy, wenn Männer große Bewegungen mit ihrem Kopf, Hals und Oberkörper machen, das rechte Knie beugen und damit Drehbewegungen machen. Das sieht dann ungefähr so aus:

Mhm, das nächste mal achten wir auf der Tanzfläche darauf, WER von den Herren den laut Wissenschaft perfekten Tanzstil an den Tag legt. Aber ganz ehrlich: Auch ein Mann, der tanzt wie ein Pinguin, kann toll sein. So lange er aussieht wie Ryan Gosling, ist uns das alles schnurzpiepegal!