10 Dinge, die Frauen an Männern eklig finden

Kürzlich haben wir euch eine recht fragwürdige Umfrage vorgestellt, in der Männer erzählten, was sie an Frauen "eklig" finden. Das Problem: Für viele Dinge in der Liste können Frauen gar nichts - abgesehen davon nannten die Männer auch total absurde Kleinigkeiten.

Wir dachten uns: Drehen wir den Spieß doch mal um und starten eine kleine Umfrage in der Redaktion. Welche Dinge sind absolut abstoßend an Männern? Wir machen es den Herren leicht, denn diese Verhaltensweisen können sie wirklich schnell ändern. Hier die Ergebnisse:

Ungepflegte Vollbärte

Laut einer Studie ist so ein Rauschebart verkeimter als eine Toilette. Mittlerweile gibt es ja sogar Bart-Shampoo - also wo ist das Problem?

Wenn er die Zähne nicht putzt

Da gibt’s ja wohl keine Diskussion. Zweimal Zähne putzen am Tag ist Pflicht!

Wenn er sich die Hände nicht wäscht, wenn er nach Hause kommt

Erst eingekauft, dann Bahn gefahren und zu Hause noch den Fahrradschlauch ausgetauscht. Uns dann mit den Händen ins Gesicht grabbeln? Nee danke!

Saufen und Gegröle

Leider typisch männlich - und typisch eklig!

Wenn er sich massenweise Eiweißshakes reinzieht

So ein Brokkoli hat doch wirklich mehr Sex-Appeal als ein Bodybuilder-Getränk, oder?

Wenn er unter der Dusche schnäuzt

Wäh, einfach ein widerliches Geräusch. Noch schlimmer: Wenn er auf die Straße rotzt.

Wenn er seine Unterhose ein paar Tage hintereinander trägt

Ohne Worte.

Wenn er beim Essen schmatzt

Hat man nicht schon als kleines Kind gelernt, was Tischmanieren sind? Da kann man ja wohl von einem erwachsenen Mann erwarten, dass er den Mund beim Essen zu macht.

Wenn er auf der Couch die Hand in der Hose hat

Was ein Klischee - und was ein Ekel-Faktor! Wer will schon so einen Prolo-Typen zu Hause im Wohnzimmer sitzen haben?

