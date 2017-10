Geht's noch? 8 Dinge, die Männer an Frauen "eklig" finden

Was finden Männer an Frauen "eklig"? Lautes Rülpsen oder Schmatzen? Nö! Wenn es nach den Usern der Plattform "Whisper" geht, sind das viel banalere Dinge.

1. Wenn Frauen schwitziges Geld aus ihrem BH ziehen

Also, wenn wir nicht mehr arbeiten müssten, sondern das Geld in unseren BHs wachsen würde. Hach, das wär’ doch was!

2. Wenn sie ihre Achseln nicht rasieren

Joa. Schlimme Sache, die Natur. Da sollten sich so einige Herren lieber mal an die eigene Achsel fassen ...

3. Wenn sie Damenbärte haben

Tja meine Herren, den Bartwuchs kann man halt schlecht kontrollieren. Solltet ihr euch ja mit auskennen ...

4. Wenn sie ihre Haare nicht jeden Tag waschen

Ähm – schon mal gehört, dass tägliches Waschen die Haare strapaziert?

5. Wenn sie keine BHs tragen

Das verwirrt. Durchscheinende Nippel galten doch sogar immer als "sexy". Könnt ihr euch bitte mal entscheiden?

6. Wenn sie pupsen

Klar, Männer dürfen ganze Furz-Konzerte zum Besten geben. Bei einer Frau ist schon ein kleines Malheurchen zu viel!

7. Wenn sie raue Ellenbogen haben

Sorry, ganz, ganz böses Vergehen. Nicht!

8. Wenn Frauen keinen Nagellack tragen

Das ist so albern, da kann man nur noch sagen: 😡