Männer aufgepasst: DAS ist der beliebteste Verlobungsring auf Pinterest

Ob schmal oder breit, mit einem kleinen oder mehreren Steinchen oder doch mit klotzigem Diamanten: Beim Thema Verlobungsring haben wir Frauen meistens eine ganz genaue Vorstellung. Für die Männer äußerst schwierig, da die richtige Wahl zu treffen. Umso besser, dass es Inspirations- und Entscheidungshilfen gibt. Denn laut Pinterest sieht der derzeit beliebteste Verlobungsring so aus:

Roségoldener, schmaler Ring und ein 1.22 Karat schwerer, kristallklarer Diamant – so sieht der Ring der stolzen Besitzerin und Pinterest-Nutzerin Sylvia Billone aus. Sie hat das gute Stück an ihrem grazilen Ringfinger mit zarter French Manicure abfotografiert und auf Pinterest hochgeladen. Mit Erfolg: Mittlerweile wurde das aufwendige Schmuckstück über 103.000 Mal gepinnt. Den Preis und Juwelier verrät Sylvia nicht. Nur so viel sei gesagt: Der Ring wurde eigens für ihre Hand als Unikat angefertigt.

Ein kleines Vermögen am Ringfinger!

Wir gehen davon aus, dass er ein kleines Vermögen gekostet haben muss. Sogar über einen fünfstelligen Betrag wurde in der Redaktion spekuliert. Aber egal! Von dem edlen und traumhaft schönen Ring darf ja zumindest mal geträumt werden! Und als kleiner Hinweis für alle verzweifelten Männer auf der Suche taugt das Traumstück auf jeden Fall - auch wenn der tatsächliche Ring am Ende sicher um eine ganze Ecke günstiger ausfallen wird. Am wichtigsten sollte schließlich die Frage sein, ob man seine Frau werden will. Und nicht, wie viel Karat der Ring hat.