Diese Gucci-Sandale ist der hässlichste Schuh ever

Eine Latex-Socke in einer roten Sandale für 1.169,70 Euro - da hat sich jemand einen Scherz erlaubt, oder?

Dachten wir - und der Rest des Internets - auch. Aber allem Anschein nach meint man es bei Gucci ernst mit dieser Statement-Sandale. Im Online-Shop der US-Kaufhauskette Nordstrom kann der Schuh zum Schnäppchenpreis von knapp 1.170 Euro vorbestellt werden. Wenn ihr es nicht glauben wollt: Hier ist der Link.

Aber das sieht doch aus, als würde der Fuß einer Gummipuppe in dem Schuh stecken!

Das ist eine Sichtweise, ja. Die Macher sehen das anders. In der Produktbeschreibung heißt es: "Verpasst eurem Look das gewisse Extra mit einer aufs Wesentliche konzentrierten Version des "Socken in Sandalen"-Trends." Als besonderer Clou werden das "glänzende Finish" und das "satte rote Leder" gepriesen. Ähm, ja.

Wer soll das denn bitte tragen?

Das wüssten wir auch gern. Zu sehen war das Teil schon auf Lookbook-Bildern von Gucci - und da sieht die Latex-Socken-Sandalen-Kombi erwartungsgemäß ziemlich schräg aus. Trotzdem wagen wir die Prognose, dass der Schuh spätestens bei den nächsten Fashion Weeks auch den Fuß der ein oder anderen Bloggerin zieren wird.





Ich glaube ja immer noch, dass sich irgendwo in Italien jemand ins Fäustchen lacht, weil Menschen Geld für so etwas ausgeben ...

Kann schon sein, dass Alessandro Michele seine Freude daran hat, die Grenzen des guten Geschmacks mit Karacho zu überschreiten. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Gucci-Designer mit absurden Entwürfen von sich reden machte. Wir sagen nur: Zebra-Pumps! Die hatte Gucc im vergangenen Herbst für lachhafte 1.192 Euro im Angebot.





Das muss ich erstmal verdauen.

Das können wir verstehen, ging uns ähnlich. Deswegen zum Abschluss noch eine gute Nachricht: Man kann die Sandale auch ohne die Socke tragen, das Latex-Teil lässt sich leicht abnehmen. Und dann verwandelt sich der Grusel-Schuh in eine recht konventionelle, wenn auch ziemlich teure, Sandale: