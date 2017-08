Accessoire-Trends: So wird der Herbst und Winter 2017/2018

Hut ab!

Im Herbst/Winter geht es haarig zu - neben übergroßen Plüsch-Kappen, darf auch das Material des Herbstes schlechthin - Samt - nicht fehlen. Designer Antonio Marras zeigte auf dem Laufsteg Turbane aus dem flauschigen Gewebe. Auch das Barett bekommt ein Makeover und wurde bei Christian Dior in der Ledervariante getragen.

Bei Ohrringen: Nicht kleckern - klotzen!

Dick auftragen lautet das Motto der Ohrringe in der Saison Herbst/Winter 2017/18. Dicke Creolen, lange Chandelier-Orhänger und klobige Statement-Ohrringe sind ein Muss und werden zum Eyecatcher.

Kofferträger

Überdimensionale Taschen zeigte das Modehaus Balenciaga. Nicht weniger auffällig sind die neuen Handtaschen, die samt Nietendetails an Koffer erinnern und am Handgelenk getragen werden. Und schon längst sind Taschen nicht mehr nur aus Leder - das Label Blugirl zeigte Schultertaschen aus Samt, die in knalligen Farben zum Outfit kombiniert werden.

