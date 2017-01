Die Schmucktrends für Frühjahr/Sommer 2017

Schmucktrends: Bling-Bling für Frühjahr/Sommer 2017

Im Frühling hat man ja oft Lust, seine gesamte Garderobe in den Secondhand-Laden zu tragen. Alles einmal neu, bitte! Auch wenn die Aussicht auf eine Radikal-Diät des Schranks verlockend ist - tut es nicht! Viel schlauer ist es, auf neue Accessoires zu setzen. Denn oft reicht ein stylisches Hingucker-Teil, um ein leicht angestaubtes Lieblingsoutfit auf die Version Frühjahr/Sommer 2017 upzudaten. Deswegen investieren wir so gern in neue Ohrringe, Ketten, Armbänder und Ringe. Die nehmen im Kleiderschrank auch nicht so viel Platz weg ..

Ein Blick auf die internationalen Laufstege verrät, welche Trends uns in der neuen Saison erwarten - und welcher Schmuck zu den Modetrends für Frühjahr/Sommer 2017 passt. Ein großes Thema ist Opulenz. An den Ohren baumeln schmucke Statements in XL-Größe, gern auch in zwei unterschiedlichen Ausführungen wie bei J.W. Anderson. Große Creolen waren ebenso zu sehen wie große Perlen, besonders eindrucksvoll bei Céline. Ethno-Einflüsse zeigen sich in bunten Holzperlenketten, großen Ringen mit Edelsteinen und Oberarmreifen, die mit kleinen Perlen verziert sind.

Von Handketten bis Haarschmuck: Schmuckdesign gibt sich jetzt exzentrisch

Nach dem eng am Hals liegenden Choker, der im vergangenen Jahr ein Comeback erlebte, setzen die Designer für Frühjahr und Sommer 2017 verstärkt auf massive Halsreifen, die teils wie Kunstwerke anmuten. Gucci-Designer Alessandro Michele setzt dem Trend zur Dekadenz die Krone auf und bestückt seine Models mit einem bunten Mix aus Ringen, Ketten, Handschmuck und Armbändern. Dabei bedient er sich mit verzierten Leopardenköpfen an Motiven aus dem Tierreich und setzt dem plakativen Handschmuck mit Schriftzügen wie "Loved" entgegen. Die lange Halskette darf zu auffälligen Ohrringen kombiniert werden, kreativer Haarschmuck trifft bei Dolce & Gabanna auf Ohrringe und Broschen - für einen Auftritt voller Glamour. Und Uhren werden jetzt - wie bei Opening Ceremony - über dem Pulloverärmel getragen.

Und einen Styling-Trick für richtig heiße Tage können wir uns vom Laufsteg auch abgucken: Bei Alice & Olivia werden die Haare hochsommerlich mit einem Seidentuch zurückgebunden, dazu baumeln an den Ohren große Creolen. Und bei Undercover wird das Seidentuch zusätzlich mit einer Brosche verziert.