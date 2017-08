Schuhtrends Herbst 2017: Die schönsten Looks

1. Hautenge Trendschuhe: Sock Boots

Die engangliegenden Stiefel verdanken ihren Namen ihrer Passform, die an eine Socke erinnert. Dabei ist das Material der Schuhe weich und elastisch und schmiegt sich der Wade der Trägerin an. Sock Boots sind als Stiefeletten oder auch als Overknee-Stiefel erhältlich und kommen als High-Heels-Stiefel daher. In der Variante über dem Knie lassen sie sich ideal zum Midi-Rock tragen.

2. 80er Jahre-Feeling: Slouch Boots

Die gestauchten Schuhe erobern nicht nur den Laufsteg bei Saint Laurent und Marc Jacobs, sondern auch unsere Schuhschränke im Herbst 2017. Der knautschige Schuhtrend erinnert an die 80er-Jahre - und schon damals waren die Boots echte Trendschuhe. Saint Laurent kombinierte die Schuhe zum Minikleid genau wie Marc Jacobs. Isabel Marant wiederum setzte auf Slouch Boots zum langen Kleid mit Blumenmuster.

3. Retro Chic: 70er-Stiefel

Chanel präsentierte die 70er-Stiefel zum gestreiften Strickkleid und blieb so der Retro-Thematik treu. Blockabsatz und ein gerader Schaft zeichnen den 70er-Stiefel aus.

4. Howdy! Cowboystiefel für den Herbst

Cowboystiefel feiern immer mal wieder ein Revival und auch im Herbst/Winter 2017/18 kommen wir, laut Modeschöpfer Calvin Klein und dem Label House of Holland, nicht ohne die lässigen Stiefel aus. Diese dürfen dann auch gerne zum schicken Midi-Rock kombiniert werden und so für einen echten Stilbruch sorgen.

5. Nieten und dicke Sohlen: Derbe Boots

Derbe Boots präsentierte nicht nur Designer Alexander Wang auf dem Catwalk für die Herbst- und Wintertrends 2017/2018. Die klobigen Stiefel kommen mit Nieten, Steppungen und dicker Sohle daher und lassen den Biker-Boots-Trend weiterleben.