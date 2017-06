Bäms! Mit diesem Accessoire wirst du garantiert auffallen

Was für Hingucker!

Statement-Ohrringe lassen dieser Tage unsere Herzen höher schlagen. Schließlich war es nie einfacher, einem Normalo-Outfit in Null-Komma-Nix das gewisse Extra zu verleihen. Ihr habt nur Jeans, Shirt oder Bluse im Schrank? Perfekt! Mehr braucht der Look mit dem XXL-Schmuck auch gar nicht! Und jetzt wird es sogar noch besser: Das Make-up sollte so reduziert wie möglich aufgetragen werden. Auf eine aufwendige Frisur kann auch verzichtet werden. Schließlich stehen hier die Ohrringe im Vordergrund.

Die coolsten Looks findet ihr in unserer Galerie. Klickt euch durch und lasst euch von stylishen Outfits mit Creolen, XXL-Steckern und Co. inspirieren!