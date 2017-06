Ashley Graham: Diese 3 Kleidungsstücke brauchen kurvige Frauen

Ein Beitrag geteilt von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) am 1. Jun 2017 um 15:07 Uhr

Ashley Graham gibt Styling-Tipps

Ashley Graham strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und ist mit ihrem positiven Körpergefühl ein Vorbild für viele Frauen. Das Model beweist auch abseits der Laufstege und Shootings ihr Händchen für Mode und hat nun einen Styling-Tipp für alle Frauen, die nicht so recht wissen, was am besten zu ihren Kurven passt.

Must-have für kurvige Frauen

In der Show "People Now" verriet sie, mit welchen Kleidungsstücken Frauen abseits von Size Zero niemals falsch liegen.

Eine schwarze Skinny Jeans, ein weißes Oversize T-Shirt und eine schwarze Biker-Jacke,

so Graham.

Den Look präsentiert die 29-Jährige gerne auf ihrem Instagram-Account. Und obwohl Ashley mit ihrem Style berühmt wurde, kennt auch das Model Momente, in denen sie sich unwohl fühlt. Zum Beispiel, wenn die Bikini-Saison vor der Tür steht, wie sie in der Show "People Now" erklärt:

Natürlich! Genau wie jede Frau, wenn du zum Strand oder Pool gehst und denkst 'Oh, ich muss mein Oberteil ausziehen, Mist',

so der Kurven-Star.

Humor gegen Selbstzweifel

Doch Graham reagiert mit Humor auf ihre Selbstzweifel: "Und dann irgendwann entspannst du dich und denkst 'Okay, noch eine Pina Colada, bitte'."