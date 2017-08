Curvy Supermodel 2017: Hanna hat die schönsten Kurven Deutschlands

Kurvige Frauen waren noch nie so gefragt wie bisher. Kein Wunder also, dass die Show 'Curvy Supermodel' von bildschönen Frauen jenseits der Size-Zero-Konfektionsgröße nahezu überrannt wurde. Doch am Ende konnte es nur eine Gewinnerin geben – und die steht jetzt endlich fest.

Im großen Finale der RTL II-Show setzte sich Hanna gegen all ihre Konkurrentinnen durch. Die 24-Jährige aus Köln gehörte von Anfang an zu den Favoritinnen, somit kam ihr Sieg für viele wahrscheinlich wenig überraschend.



Hanna hingegen hätte nie gedacht, dass sie so weit kommen würde. Sie sei ohne Erwartungen in die Show gestartet. Alles, was sie wollte, war den Job als Model zu lernen und ein Abenteuer zu erleben.



Und das Abenteuer geht jetzt erst richtig los. Als 'Curvy Supermodel 2017' wartet auf die 24-Jährige nicht nur eine Reise nach New York, sondern auch ein Modelvertrag mit der Agentur 'PARS Management' von Juror Peyman Amin. Wir gratulieren!