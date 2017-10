Shoppingadressen: Mode für Kurvige

Nicht nur bei Kleidern, Hosen oder Blusen sind große Größen gefragt. Auch Schuhe sollten in ihrer Passform optimal auf ihre Trägerin abgestimmt sein - und dabei geht es nicht allein um die Schuhgröße. So klagen viele Frauen über zu enge Stiefelschäfte und verzichten daher schweren Herzens gleich ganz auf Stiefelmode. Ein Problem, das DUO Boots erkannt hat und unter dem Motto "Styling is nothing without fit" Schuhe nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch in verschiedenen Weiten anbietet. Besonderheiten: Der Online-Shop ist sehr aufwändig und liebevoll gestaltet. Neben einer großen Auswahl an Schuhen hält die Website auch konkrete Styling-Tipps und Größenberatungen bereit.