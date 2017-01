Die perfekte Jeans zu finden kann eine Lebensaufgabe sein - gerade für Frauen, die keine Standardgrößen tragen. Umso mehr freuen wir uns über diese Nachricht: Ab Mitte Februar gibt es bei Navabi, einem Online-Shop mit Mode für große Größen, die neuen Modelle von Levi's Plus. Ja, ihr habt richtig gelesen: Die Kultjeansmarke bietet in ihrer 300er-Linie auch Modelle in großen Größen an. Die Hosen sollen die Figur stützen und der Trägerin eine schöne Silhouette zaubern. Es gibt die Jeans schmal geschnitten als Skinny-Hose, mit geradem Bein, im leicht ausgestellten Bootcut oder als Cropped-Variante mit verkürztem Bein. Ab Mitte Februar sind die Jeans bei Navabi in den Größen 46 bis 54 erhältlich, sie kosten ab ca. 110 Euro.