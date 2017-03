5 Mode-Trends, die kurvigen Frauen viel besser stehen

1. Layering

Schon seit einiger Zeit ist Layering ein wahres Trendthema. Bei diesem Look werden mehrere Kleidungsstücke übereinander geschichtet, indem mit verschiedenen Längen gespielt wird. Kleine Frauen, die zudem sehr zierlich sind, können bei dieser Styling-Variante schnell untergehen. Mit ein paar Kurven wird es richtig edel! Bestes Beispiel: Bloggerin Verena Prechtl.

Auf dem Blog ist ein neues Outfit online 🙋🏼 Des weiteren erzähle ich euch auch, welche Tasche schon wieder eine Preiserhöhung hatte 😱 #theskinnyandthecurvyoneblogcom Ein Beitrag geteilt von Verena Prechtl (@ms_wunderbar) am 29. Nov 2016 um 8:20 Uhr

2. Volants

Ob an den Ärmeln, dem Hosenbündchen oder am Ausschnitt: Wir lieben Volants. Diese werden durch die richtigen Körperproportionen erst perfekt in Szene gesetzt. Wie auch bei diesem schönen Look:

Ruffle sweater of my dreams, recently on #girlwithcurves - Link in Bio 💙 Ein Beitrag geteilt von Tanesha Awasthi (@girlwithcurves) am 29. Jan 2017 um 11:43 Uhr

3. All-Over-Looks

Von Kopf bis Fuß in einer Farbe: Monochrome Outfits sind die perfekte Lösung für die Tage, an denen man das Gefühl hat, schon wieder nichts zum Anziehen zu haben. Egal, für welche Materialien man sich entscheidet, dieser Look wird immer stylish aussehen und steht auch Plus-Size-Bloggerin Gabi Gregg hervorragend.

I love playing with textures during the holidays! Wearing @LaneBryant's lace bodysuit and velvet blazer and feelin' festive💃🏽💃🏽 #ThisBody #Seethe67 #ad Ein Beitrag geteilt von Gabi Gregg (@gabifresh) am 20. Dez 2016 um 12:11 Uhr

4. Taillierte Kleider

Klar, als Frau möchte man manchmal einfach sehr weiblich wirken. Das klappt besonders gut mit Kleidungsstücken, die eine Sanduhr-Silhouette zaubern. Dazu gehören Röcke und Kleider, die den Blick sofort auf die schmale Taille lenken - und die Kurven dabei besonders sexy in Szene setzen.

Today on #girlwithcurves: the Perfect Valentine's Day Dress 👗 LINK in BIO Ein Beitrag geteilt von Tanesha Awasthi (@girlwithcurves) am 6. Feb 2017 um 6:42 Uhr

5. Plisseeröcke

Seit dem vergangenen Jahr ist dieser Trend plötzlich wieder da: Plisseeröcke sind zurück und auch im kommenden Sommer absolut angesagt. Höchste Zeit sich ein Modell zu sichern. Denn: Mit den passenden Proportionen wirkt das Modell feminin und wunderbar weiblich.