Endlich! Jetzt können wir die erste Plus-Size-Kollektion von Nike shoppen

Sportklamotten für eine neue Zielgruppe

Schon im letzten Sommer setzte der Sportartikelhersteller Nike auf Werbung mit kurvigen Frauen. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Nun ist es soweit und das Label bringt seine erste Sportlinie für Mollige heraus.

Endlich! Wie lange sollten kurvige Frauen jenseits von Größe 42 noch auf praktische, atmungsaktive UND stylische Sportbekleidung warten? Nun ist damit Schluss. Jetzt hat das Label endlich erkannt, dass auch kurvige Frauen Sport machen wollen und dafür auch was Passendes zum Anziehen benötigen, und hat 26 Artikel für kurvige Frauen in den Onlineshop aufgenommen. Dabei kann man zwischen 1X, 2X, 3X wählen. Die Größen stehen für XL, XXL und XXXL. Wie die Stücke der Linie für mollige Sportbegeisterte aussehen? In unserer Galerie findet ihr die schönsten Teile zum Durchklicken!