Achtung, Satire! Plus-Size Bloggerin verrät den ultimativen Sommer-Dresscode für Dicke

Der Sommer ist da und mit ihm wunderbar warme Temperaturen. Da liegt es auf der Hand zu kurzen Kleidern, luftigen Stoffen und leichten Tops zu greifen, um nicht ins Schwitzen zu geraten. Doch wer das ein oder andere Kilo zu viel auf den Hüften hat, sucht häufig nach Styling-Tipps, mit denen die vermeintlichen Problemzonen kaschiert werden können.

Youtuberin Loey Lane hat es jedoch satt, was einem in den Medien in solchen Fällen geraten wird: Schwarz macht schlank, bloß keine flachen Schuhe, Off-Shoulder-Oberteile machen breite Schultern und ein tiefer Ausschnitt geht natürlich auch gar nicht. Wie absurd solche Mode-Tipps sein können, hat die junge Frau in einem ihrer Youtube-Videos zusammengefasst. Unter der Überschrift "Fat Girl Summer Dress Code" gibt sie kurvigen Frauen Styling-Tipps für den Sommer.

Laut ihr sollte man DIESE Kleidungsstücke definitiv nicht tragen. Achtung, Satire!

1. Crop Tops

"Wie kann nur irgendjemand glauben, ein Crop Top erfolgreich tragen zu können, ohne alle anderen Menschen rundherum zu belästigen? Ich meine, seht ihr diesen dünnen Streifen Haut, der dabei freigelegt wird?"

2. Shorts

"Shorts sind einfach nicht für breite Körper gemacht. Lange Leggings oder Jeans sind auch im Sommer Pflicht! Am besten tragt ihr über der Jeans noch etwas und kombiniert einen Rollkragenpullover. Kurze Hosen in Kombination mit dicken Beinen sind jedenfalls streng verboten."

3. Kurze Sportkleidung

"Wenn ihr fit bleiben wollt und Sport macht, dann bitte nicht nur in einem Sport-BH. Tragt mindestens ein langärmeliges Shirt darüber, wie es sich gehört. Außerdem eine lange Yoga-Pants. Vielleicht auch noch eine zweite Yoga-Pants, nur um sicher zu gehen, dass niemand von deinen Rundungen belästigt wird."

4. Enge Kleider, enge Jeans oder überhaupt irgendetwas enges

"Die Figur komplett zu verstecken ist richtig! Aber nicht in enger Kleidung. Wenn man deine Figur sieht, dann ist das nicht akzeptabel. Ich würde raten einfach einen großen braunen Sack zu tragen. Der umspielt die Figur."

5. Shape-Wear

"Spanx, die deinen Körper formen, sind irreführende Werbung und deswegen untersagt."

6. Bikinis

"Wer einen Bikini trägt, der fragt ja nur danach, seltsame Blicke und Kommentare zu bekommen. Niemand will Plus Size Frauen darin sehen. Deshalb schlage ich auch für einen Strandbesuch Rollkragenshirt und zwei Lagen Leggings vor. Am besten wieder einen Sack drüber, damit dich niemand sehen kann."

Welchen Dresscode sollte man alternativ befolgen?

Natürlich sind die Tipps von Loey Lane nicht ganz ernst gemeint, sondern mit einem Schmunzeln zu betrachten. Denn ihre Worte zeigen einmal mehr die Absurditäten des Bodyshamings auf. Einen richtigen Dresscode hat die Amerikanerin aber auch noch für uns und das ist der einzige, der wirklich zählt:

Wenn du dick bist, zieh an, was du möchtest.

Wenn du dünn bist, zieh an, was du möchtest.

Wenn du richtig fit und durchtrainiert bist, zieh an, was du möchtest.

Das ganze Video könnt ihr euch hier nochmal in voller Länge anschauen: