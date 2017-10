Tess Holliday: "Mein ultimativer Styling-Tipp für Kurvige!"

Tess Holliday macht Frauen Mut

Tess Holliday ist zwar nur 165 cm groß, doch das Plus-Size-Model ist ein echtes Energiebündel. Bei den "Plus Size Fashion Days" in Hamburg zeigte die 32-Jährige, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg eine tolle Figur macht, sondern auch eine Botschaft an alle Frauen da draußen hat.

"Sich selbst zu lieben ist eine Reise und nicht von Anfang an ein Ist-Zustand", so Holliday im BRIGITTE-Interview.

Go-To-Outfit von Tess

Dass Tess sich wohl in ihrer Haut fühlt, spürt man sofort, und so motiviert sie mit ihren selbstbewussten Auftritten viele andere kurvigen Frauen. Die Amerikanerin repräsentiert mit vielen bunten Tattoos und ihren weiblichen Rundungen einen coolen Look und verrät uns, was für sie persönlich ein ultimatives Go-To-Outfit ist:

Leggings oder schwarze Jeans, ein Body, flache Slider-Schuhe und eine Bomberjacke. Ich mag es bequem und möchte einfach süß aussehen.

Das sollte jede kurvige Frau im Schrank haben

Auf welches Kleidungsstück jede Frau mit Kurven setzen sollte, verrät Tess gleich mit:

Jede Frau sollte ein schwarzes, gut sitzendes Kleid im Schrank haben. Es ist zeitlos und man kann es mit allem kombinieren. Du kannst es leger mit einer Lederjacke tragen oder auch schick mit High Heels.

Auf Instagram präsentiert Tess, wie sie in ihrem schwarzen Kleid strahlt und wir finden - wow!

Ein Beitrag geteilt von Plus Model💕Wife💕Mom💕Feminist🐝 (@tessholliday) am 30. Sep 2017 um 15:58 Uhr