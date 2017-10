Genial! Diese Schuhe erfüllen die Wünsche aller Frauen

Ein Beitrag geteilt von Mime et moi (@mimeetmoi) am 12. Aug 2017 um 5:34 Uhr

Schuhe mit austauschbarem Absatz

So schön High Heels auch sind, so unbequem kann das Laufen auf hohen Absätzen auf Dauer werden, dachten sich auch die Macher des Labels Mime et moi, die daraufhin Schuhe mit austauschbaren Absätzen entwickelt haben.

High Heels werden zu flachen Schuhen

So lassen sich High Heels kurzerhand in flache Schuhe umwandeln - die Absätze werden dazu einfach abgeschraubt. Wie cool ist das denn?! Jedes Paar Schuhe wird mit einem Paar flacher Absätze und hoher Absätze geliefert. Für jeden Schuh gibt es zudem diverse Absatzformen und Farben zur Auswahl. Preislich liegen die Schuhe zwischen 175 bis 200 Euro.

Blogger-Lieblinge

Inzwischen sind auch Bloggerinnen und Promis wie Model Franziska Knuppe und GNTM-Star Anuthida auf die Schuhe gekommen und zeigen, dass diese sich auf den ersten Blick nicht von anderen unterschieden.