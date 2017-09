Instagram-worthy! Diese Zara-Schuhe wollen jetzt alle

Ein Beitrag geteilt von Delfina (@delfinashopping) am 16. Sep 2017 um 4:34 Uhr

In Herbst und Winter 2017/2018 zeichnet sich ein Schuhtrend ab, auf den die Modewelt bereits in den letzten Saisons setzte: Bikerboots. Die derben Stiefel kommen in dieser Saison in einer feminineren Variante zurück und sind mit Perlendetails verziert.

Alle wollen die Zara-Stiefel

Zara löste einen regelrechten Run auf die schwarzen Perlen-Stiefel aus und auf Instagram präsentieren die Schuhliebhaberinnen, wie sich die derben Boots stylen lassen. Ob zum romantischen Spitzen-Kleid oder einfach zur Jeans samt Glencheck-Blazer - die Stiefel sorgen immer für einen coolen Look und lassen durch die Perlen-Details das maskuline Image der Bikerstiefel hinter sich. Kostenpunkt: 79,95 Euro.

Perlen-Liebe

Und nicht nur bei den Schuhen darf in der kommenden Saison auf die Schmuckdetails gesetzt werden - auch Oberteile oder Jeans sind mit Perlen verziert und verleihen dem Outfit einen französischen Touch. Très chic!

