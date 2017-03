Streetstyle: 13 Jeans-Looks aus Mailand

Die Jeans der Stunde sitzt etwas höher in der Taille, ist schön ausgewaschen und darf am Saum gern ausfransen. Styling-Profis stecken dazu den Pulli in den Hosenbund und legen sich die Lederjacke einfach über die Schultern. Und ein Tipp für alle, die sich die sündhaft teuren Gucci-Loafer mit Fell nicht leisten können (oder sie ganz gruselig finden): Der Look funktioniert auch mit jedem anderen flachen Schuh.