Diese Streetstyle-Tricks aus Paris gucken wir uns ab ✔

Streetstyle-Tricks: Das tragen die Mode-Profis

Vieles, was während der Fashion Weeks in Paris, Mailand, London, New York oder Berlin getragen wird, ist ziemlich abgefahren - und alles andere als alltagstauglich. Aber auf den Bildern der Streetstyle-Fotografen entdecken wir auch immer wieder kleine Ideen und Styling-Kniffe, die einfach umzusetzen sind (auch mit den Klamotten, die wir alle schon im Schrank haben) und ohne Probleme im Alltag getragen werden können.

