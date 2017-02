1 Kleid, 3 Mal anders gestylt: Das Spaghettikleid

Französischer Chic für den City-Bummel: Ein Ringelshirt unter dem Kleid lässt das Kleid gleich viel lässiger wirken. Wem die angesagten Netzstrumpfhosen zu gewagt sind, der kann auf süße Strumpfhosen mit Herzchendruck zurückgreifen. Ein Muss: bequeme Sneaker, wie diese Weißen von Adidas. Ein Trenchcoat hält den Wind ab und rundet den französisch-angehauchten Look ab. In die Beuteltasche passt ordentlich was rein. Zudem kann sie auch Cross-Body getragen werden. So sind die Hände frei fürs Durchwühlen von Schnäppchen.