1 Trend, 2 Größen: So kombiniert ihr Netzstrumpfhosen in jeder Größe

Netzstrumpfhosen waren bereits im Winter auf den sozialen Kanälen absolute Outfit-Must-Haves. Was für uns "Normalos" noch viel zu kalt war, haben viele Blogger und Influencer schon vorgemacht. Die Netzstrumpfhose ist definitiv zurück und sieht überraschend stylisch aus. Für einen besonders schönen Look für Frauen mit Kleidergröße 42/44 haben wir eine Netzstrumpfhose mit kleinen Maschen und Ziernaht auf der Rückseite gewählt, die optisch streckt. Zur Betonung der weiblichen Figur wählen wir einen in der Taille sitzenden Rock und kombinieren diesen zum verspielt-romantischem Shirt, floralen Ohrringen und coolen Sneakern.