1 Trend, 2 Größen: So stylt ihr den Badeanzug! ♥︎

Der Badeanzug ist nur was für kleine Größen? Natürlich nicht! Vor allem in diesem Outfit fühlen wir uns richtig wohl. Der Badeanzug macht mit den Raffungen an der Seite eine schöne Figur, die Körbchen geben zusätzlich Halt. Dazu passt farblich das Pareo, das man sich immer umwickeln kann, wenn man einen kleinen Spaziergang machen will oder sich mit nackten Beinen nicht 100%ig wohl fühlt. Die Sonnenbrille mit den verspiegelten Gläsern, das Kopftuch und die Sandalen mit Ethno-Muster runden den Look perfekt ab. We like!