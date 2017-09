1 Trend, 2 Größen: So stylt ihr die Bomberjacke

Die Bomberjacke hält sich bereits seit einigen Saisons als das Trendteil schlechthin. Dabei lässt sich die lässige Jacke leicht zu Röcken und Hosen kombinieren. Die dunkelblaue Bomberjacke greift in der Blumenstickerei das knallige Rot des Plissee-Rockes auf. Der Bomber lässt sich zudem für die perfekte Passform mit einem Kordelzug am Saum regulieren. Das rosafarbene T-Shirt zum knalligen Rock gibt ein perfektes Match ab und bringt Farbe in die Garderobe. Weiße Sneaker runden den Look ab.