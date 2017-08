1 Trend, 2 Größen: So stylt ihr die Jogginghose

Karl Lagerfeld muss jetzt ganz stark sein - denn Jogginghose tragen wir nicht länger nur zum Faulenzen auf der Couch - die bequemen Hosen sind längst alltagstauglich geworden. Zur sportlichen Jogginghose passt eine feminine Bluse mit floralem Print, die locker in die Hose gesteckt wird. Die Sling-Ballerinas und die Clutch greifen die Farben der Bluse auf und setzen Akzente. Eine Jeansjacke unterstreicht die Sportlichkeit und macht den Look in Kombi mit der Jogginghose zu einem Wohlfühloutfit.