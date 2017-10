1 Trend, 2 Größen: So stylt man Statement-Blusen ♥︎

Bei diesem Look erfüllt das Oberteil gleich zwei wichtige Faktoren einer Statement-Bluse: Sie hat Volants und zeichnet sich durch eine Knallfarbe, in diesem Fall Gelb, aus. Welch ein Hingucker! Das restliche Outfit ist dagegen eher schlicht. Der Lederrock wird auf Taillenhöhe getragen, die Bluse am besten reinstecken. Dazu passen Stiefeletten in Dunkelgrau, der Mantel in Hellgrau und ein Schal aus Tweed, der das Gelb aus der Bluse aufgreift und mit weiteren Nuancen einen schönen Farbtupfer liefert. Absolut herbsttauglich!