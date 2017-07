1 Trend, 2 Größen: So stylt man den aktuellen Schwarz-Weiß-Trend

Mittelpunkt bei diesem Outfit ist ganz klar das weiße Kleid mit Häkel-Details und Lochmuster. Im kompletten Kontrast dazu steht der schwarze Taillengürtel, der auf Höhe der Ziernähte getragen werden sollte. Das sorgt für eine schöne Sanduhr-Silhouette und schummelt das eine oder andere Kilo einfach weg. Schwarze Ohrringe mit dicken Quasten, die kleine Crossbody-Bag und die Sandaletten mit breitem Blockabsatz runden den eleganten Look ab. We like!

Alle Kleidungsstücke findet ihr in unserer Galerie zum direkten Nachshoppen.