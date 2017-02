1 Trend, 2 Größen: So kombiniert ihr lange Mäntel in jeder Größe

Bei diesem Look für Kleidergröße 36/38 liegt der Fokus ebenfalls auf dem extra langen Mantel in der Trendfarbe "Camel" mit doppelreihiger Knopfleiste und Klappentaschen. Die Silhouette ist gerade und eignet sich super für einen eng anliegenden Look mit Skinny Jeans. Wählt dazu entweder eine Long Blouse oder einen dicken Strickpullover. Kombiniert zu Sneakern und Mütze ist der Look erstaunlich cool und alltagstauglich.