1 Trend, 2 Größen: So stylt man die Boho-Jacke richtig!

We ♥︎ Denim! Dieser coole Look, bestehend aus figurbetonender Schlagjeans, Denim-Bluse und Sandaletten mit Korkabsatz und Jeans-Optik, ist ein perfekter Denim-Look, den man so ins Büro oder zum Treffen mit Freunden tragen kann. Damit die Silhouette und der High-Waist-Schnitt der Hose betont werden, ergänzen wir den Look durch einen coolen Gürtel mit Reptilprägung. Das Hemd also unbedingt in die Hose stecken - das schummelt seine Trägerin ein paar Zentimeter größer. Abgerundet wird das klassische Outfit durch die Jacke im Boho-Chic. Wer mag, kann die Absatzschuhe natürlich auch gegen eine flache Alternative tauschen.