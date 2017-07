5 Röcke, die jede Frau im Kleiderschrank haben sollte

1. Pencil Skirt

Ein Beitrag geteilt von Carolin | Pink Fox (@pinkfoxy) am 6. Jul 2017 um 11:09 Uhr

Er ist das weiblichere Pendant zum Hosenanzug: der Pencilskirt, auch Bleistiftrock genannt. Nicht nur im Job, auch überall sonst macht er eine tolle Figur. Schließlich ist er ein wahrer Figurschmeichler, der schön streckt, und gleichzeitig seriös und sexy wirkt. Am besten stylt ihr den Rock zu Pumps oder Schuhen mit ein wenig Absatz. Damit sieht er besonders feminin aus.

2. Maxirock

Ein Beitrag geteilt von Arielle Noa Charnas (@somethingnavy) am 20. Jun 2017 um 6:26 Uhr

Der Maxirock schreit nach Sommer, guter Laune und Urlaubsflair. Fürs Büro ist diese Rockform eher ungeeignet. Schließlich kauft man ihn meist in bunten Farben, auffälligen Mustern oder mit einem hohen Schlitz. Zu diesem Modell empfiehlt es sich, ein schlichtes Crop-Top und flache Sandalen zu stylen, denn der Rock fällt schon genug auf. Toll für alle, die nicht so gern Bein zeigen.

3. Jeansrock

Ein Beitrag geteilt von Katharina (@ketchembunnies) am 28. Apr 2017 um 8:37 Uhr

Diese Saison erlebt der Jeansrock ein Revival. Auf Instagram und Co. kann man sich momentan an Denim kaum sattsehen. Er macht aber auch jedes Outfit besonders leger. Wichtig beim Jeansrock: Eine Größe größer wirkt er lässiger, engt nicht so ein und macht trotzdem einen Knackpo. Fürs Büro darauf achten, dass der Rock nicht zu kurz und das Dreieck am Saum nicht zu hoch geschnitten ist.

4. A-Form

Ein Beitrag geteilt von Kenza Zouiten (@kenzas) am 15. Apr 2017 um 12:39 Uhr

Einen Rock in A-Form sollte jede Frau in ihrem Kleiderschrank haben, denn er schummelt optisch ein paar Pfunde weg und zaubert eine schöne Taille. Dadurch, dass er weit oben sitzt, wird die Figur perfekt in Szene gesetzt. Stylish sieht er zu Pulli und Boots aus - so kann der Rock auch im Herbst weiter getragen werden.

5. Midirock

Ein Beitrag geteilt von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) am 4. Apr 2017 um 15:36 Uhr

Wenn man nicht zu viel Haut zeigen möchte, aber trotzdem sommerlich gekleidet sein will, dann ist der Midirock die perfekte Alternative. Besonders schön sind in diesem Jahr Modelle zum Aufknöpfen. Auch bei dieser Rockform sollte darauf Wert gelegt werden, dass er höher geschnitten ist und das Oberteil in den Rock gesteckt wird - so wie es Bloggerin Julia Engel (Foto) von „Gal meets Glam“ vormacht.