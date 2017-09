Alle lieben Cashmere! Die schönsten Styling-Ideen der Modeblogger

1. Cashmere zu Cord

Cord wird im kommenden Herbst eine große Rolle spielen. Bloggerin Julia von Girl meets Glam kombiniert ihren cremeweißen Rolli zu einem Minirock aus Cord, der vorne eine auffällige Knopfleiste hat. Ein toller Herbstlook!

2. High Heels machen das Outfit schick

Wer auf einen kuscheligen Cashmerepulli nicht verzichten mag, aber trotzdem etwas schicker auf die Straße gehen möchte, sollte den Pullover zu einer Skinny Jeans und hohen Stiefeletten stylen. Hübsch: wenn unter dem Pullover ein Spitzentop hervorlugt.

3. Der Modeklassiker: der schwarze Rolli

Ein Modeklassiker ist der schwarze Rollkragenpullover. Dieser wird wohl nie, wirklich nie aus der Mode kommen. Daher macht man auch keinen Fehler, wenn man etwas Geld in ein hochwertiges Stück aus feinem Cashmere investiert. Der Rolli sieht zur schwarzen Hose, unter einem Spaghettikleid oder wie hier zu einem Midirock immer stylish aus. We like!

4. Für die letzten Sommertage

Falls die Sonne sich nochmal zeigen sollte und man noch einmal ein Sommerkleid tragen möchte, ist die Kombination, die Designerin Anine Bing trägt, einfach ideal. Sie kombiniert einen Oversize-Pulli zu einem luftigen Kleid und Sandalen. Auch top dazu: rockige Nietenboots.

5. Details machen den Look spannend

In dieser Saison gibt es viele Cashmere-Modelle, bei denen die Liebe im Detail liegt. So kann man Pullover mit Schleifen, Cut-Outs und Trompetenärmeln shoppen, die das Outfit spannend machen. Süß zu dem Look: eine Two-Tone-Jeans und Sneaker mit Satin-Schnürsenkeln.

6. Auf eine Farbfamilie setzen

Ton-in-Ton-Looks sind stilvoll und wirken besonders mit Cashmere total edel. Hier ersetzt der Pulli den Blazer oder Mantel, der dem Look einen konservativen Touch gegeben hätte. Zu einer weißen Culotte und hellen Pumps ein klasse Outfit!