Aneinanderreibende Oberschenkel? Dann werdet ihr dieses neue Tool lieben!

Wenn die Oberschenkel beim Laufen aneinander reiben, dann hat das eher selten etwas damit zu tun, dass man das ein oder andere Kilo mehr auf den Rippen hat. Vielmehr ist es eine Sache der Veranlagung. Deshalb betrifft das Problem viele Frauen, ob Größe 36 oder 46. Für alle, die das nicht mehr länger so hinnehmen wollen und nicht möchten, dass ihre Beine beim Tragen von Kleidern oder Röcken immer aneinander scheuern, gibt es nun eine neue Erfindung. Spezielle Anti-Scheuer-Bänder sollen für weniger Reibung sorgen.

Was können die neuen Anti-Scheuer-Bänder?

Becca McCharen-Tran ist die Designerin des amerikanischen Labels Chromat und hat ein Band entworfen, das von unten nach oben übers Bein gezogen wird. Das Band gibt es in dezenten Farben, aber auch mit sexy Spitzenbesatz. Durch den anschmiegsamen und festen Stoff soll es dafür sorgen, dass die Reibung der Oberschenkel minimiert und angenehmer wird.

Und so sieht das Band beim Tragen aus:

Designer, die neuerdings auch auf den Fashion Weeks immer häufiger auch zu Plus Size Models greifen, präsentierten die Bänder sogar schon auf dem Runway. Wir fragen uns: geniale Erfindung oder überflüssig? Ein Redaktionstest steht noch aus, aber wir sind selbst ganz gespannt, wie das neue Produkt auf dem Markt ankommt.

Wo kann man das Band kaufen?

Die schlechte Nachricht vorab: Das Label Bandelettes, das seinen Sitz in New York hat, vertreibt die Bänder für circa 26 Dollar (umgerechnet circa 22 Euro) bislang ausschließlich in Amerika. Wann der Onlineshop auch nach Deutschland liefert oder ob deutsche Händler das Produkt bald in die Regale aufnehmen, ist noch nicht klar. Wir halten euch an dieser Stelle aber natürlich auf dem Laufenden.

Ihr wollt nicht so lange warten? Kein Problem! Hier kommen die besten SOS-Tipps für aneinanderreibende Oberschenkel. Und die meisten Hilfsmittel habt ihr dafür wahrscheinlich sogar schon zu Hause: