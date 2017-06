Warum du deinen BH wahrscheinlich falsch anziehst

Welcher BH-Anziehtyp bist du?

Hast du mal darüber nachgedacht, ob die Technik, die du jeden Morgen anwendest, um deinen BH anzuziehen, die beste ist? Nein? Wir auch nicht - bis jetzt!

Während viele Frauen mit den Armen zuerst in die Träger ihres BHs schlüpfen und ihn dann rückwertig schließen, schließt der andere Teil den BH unterhalb der Brust und dreht den Verschluss erst dann nach hinten.

So wird der BH richtig angezogen

Doch es gibt einen Weg, der laut Unterwäsche-Expertin Christina Faraj der optimalste ist, wie sie gegenüber BuzzFeed verrät. Am besten schließt man den Büstenhalter direkt auf dem Rücken. Der Grund ist einfach: So wird der BH weniger gedehnt und leiert nicht so schnell aus. Der BH behält länger seine Form.

Doch auch alle, die nicht zu den Rückenschließern gehören, können aufatmen - auch dieser Weg ist nicht grundlegend falsch. Es gibt jedoch einige Tipps, die man bei dieser Anziehtechnik beachten sollte.

Tipps fürs BH-Anziehen

So rät die Expertin dazu, den BH nach dem Schließen der Ösen vorsichtig und ohne Zerren auf den Rücken zu drehen. Anschließend erst mit dem einen Arm und danach mit dem anderen in die Träger schlüpfen. Nicht beide Träger gleichzeitig anziehen und den BH dadurch in die richtige Position bringen. Das dehnt die Träger und den Rest des BHs auf Dauer aus.

Klingt doch gar nicht so schwierig, oder? Wir probieren es morgen direkt mal aus.