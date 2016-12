5 Farben, die Brünetten besonders gut stehen

1. Schwarz

Während man Blondinen immer rät, bei dunklen Farbtönen zu Braun oder Grau zu greifen, können Frauen mit braunen Farben Schwarz besonders gut tragen. Das liegt daran, das der Kontrast bei einer hellen Mähne und blasser Haut zu groß ist. Bei Brünetten sieht der dunkle Ton dagegen immer cool und lässig aus. Aber Achtung: Eine perfekte Haarpflege ist ein Muss. Sehen die Haare strohig und splissig aus, erinnert das schnell an einen Grufti-Look.

OOTN all black everything. ◾️Obsessed with these lace up jeans - loving this twist on the classic black skinny. 💥 Have a great one! || outfit details on FashionedChic.com/DailyDetails http://liketk.it/2p1Zw Ein von Erica Hoida • FashionedChic (@fashionedchicstyling) gepostetes Foto am 20. Aug 2016 um 20:07 Uhr

2. Rot, Rot, Rot

Von Himbeere, über Bordeaux bis Kaminrot - satte Rot- und Beerentöne sehen bei dunklen Haaren toll aus. Egal ob zarter oder leicht gebräunter Teint, die Farbnuancen unterstreichen den Hauttyp perfekt und harmonieren mit den dunklen Haaren. Unser Tipp für Herbst und Winter: Greift zu einem kuscheligen Wollpulli mit Zopfmuster in einer Rotnuance - ebenso wie unser Blog-Liebling Julia Engel auf diesem Foto.

The perfect shade of red 💋 more of this look over on galmeetsglam.com (link in profile) #ladyinred #sundays #fallstyle #charleston Ein von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 14:08 Uhr

3. Pink

Ob als Cape, Shirt oder Kleid: Auch ein kräftiges Pink sieht in Kombination zu dunklen Haarfarben immer top aus. Es lässt den Teint strahlen und wirkt somit wie ein kleiner Anti-Aging-Booster. Wer also dunkle Haare trägt und sich ein paar Jahre jünger schummeln möchte, ist mit Pink gut beraten. Besonders schön finden wir übrigens diese Kombi von Bloggerin Jenny Cipoletti.

Parisian dream 💕☁️ Arriving to @rochasofficial wearing one of my favorite looks from @georgeshobeika Ein von Jenny Cipoletti (@margoandme) gepostetes Foto am 28. Sep 2016 um 12:15 Uhr

4. Weiß

Blondinen werden an dieser Stelle immer neidisch. Denn für weiße Kleidungsstücke sind sie von Natur aus oft zu blass. Leicht gebräunte Haut oder ein olivfarbener Hautton in Kombination mit braunen Haaren wird dagegen durch weiße Kleidung erst so richtig betont und zum Strahlen gebracht. Mutige sollten sich in Frühling und Sommer unbedingt für einen weißen All-Over-Look entscheiden. Einfach wunderschön, wie auch Bloggerin Nina Schwichtenberg beweist.

5. Erdtöne

Khaki, Camel, Creme und alle anderen Farben, die zu den Erdtönen zählen, können Brünette besonders gut tragen. Dass das ihrem Typ schmeichelt, haben auch allerhand Mode-Bloggerinnen erkannt. Egal, auf welchem Instagram-Feed man sich bei einer Frau mit dunklen Farben umsieht - auf mindestens jedem zweiten Bild lassen sich Kleidungsstücke in Erdtönen erkennen. Und auch wir finden: zu jeder Jahreszeit ein Hingucker.