Welches Brautkleid passt zu welchem Figurtypen? 👰🏼

Trends und Tricks beim Brautkleidkauf

Uwe Herrmann, bekannt aus der Vox TV-Show "Zwischen Tüll und Tränen", gibt Expertentipps bezüglich Brautmode. Auf was muss geachtet werden, welches Kleid steht wem gut und was in diesem Jahr gar nicht geht, das erklärt Uwe in seinem Brautmodengeschäft "Hochzeitsmode Dresden" an Karo, Laura und Ann. Die Drei probieren in dem Video schlichte, sexy und pompöse Modelle, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Natürlich darf da eines nicht fehlen: eine gehörige Portion Witz und Selbstironie.



Schaut euch in Ruhe seine ganz persönliche Kleiderberatung an!

Brautkleider - was steht welcher Braut? 💍👰🏼 Wir sind in Dresden bei Uwe Herrmann von Zwischen Tüll und Tränen. ❤️ Posted by Brigitte on Mittwoch, 26. Juli 2017

Und diese Modelle fanden Karo, Laura und Ann an sich am schönsten:

