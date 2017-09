Trister Herbst adé: Diese knallbunten Pullis sorgen für gute Laune 😍

Ein Beitrag geteilt von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) am 20. Sep 2017 um 7:39 Uhr

Tragt ihr im Herbst auch am liebsten euer graues Sweatshirt oder den dunkelbraunen Cardigan? Dann geht es euch wie den meisten Frauen. Kühle Temperaturen scheinen einen irgendwie dazu zu verleiten, von Knallfarben Abstand zu nehmen und sich auf schlichte Erdtöne zu konzentrieren. Da ist der Herbstblues vorprogrammiert.



Wir haben uns auf den Laufstegen dieser Welt und bei den Bloggern umgesehen und gemerkt: Auf strahlende Farben wird dort nirgends verzichtet. Das sieht nicht nur super aus, wir bekommen beim Anblick auch direkt bessere Laune.

Warum also nicht mal auf ein sattes Rot oder ein kräftiges Grün umsteigen und sich so gegen das aufkommende schlechte Wetter wehren?

Wie auch Bloggerin Amber Fillerup Clark auf diesem Foto:

Wie stylt man knallbunte Pullis?

Generell gilt: Zu leuchtenden Farben sind dezente Basics immer das passende Gegenstück. Gerade die Frauen, die sich nicht direkt an bunte Leuchttöne wagen würden, machen mit einer schwarzen, grauen oder beigen Jeans in Kombination nichts verkehrt. Auch Midi-Röcke, dunkle Glattleder-Röcke oder braune Veloursleder-Röcke sehen zu den bunten Stoffen toll aus. Wer es noch ein bisschen auffälliger mag, kann natürlich auch zu Colour Blocking greifen und zum Sweatshirt in Koralle auch noch eine Hose in Königsblau tragen. Das ist aber nur etwas für ganz Mutige.

Wir haben uns auf der Trendplattform Instagram umgesehen und die schönsten Looks der Blogger zusammengestellt. Dabei merkt man schnell, dass auch die Modeprofis gerne auf die altbewährte und elegante Methode zurückgreifen: ein schlichtes Outfit, getoppt von EINEM Highlight-Piece.

Und das ist in diesem Fall der Knallpulli gegen den Herbstblues:

Ihr liebt den Trend und möchtet euch auch direkt einen leuchtenden Pullover oder ein Sweatshirt zulegen? Kein Problem! Wir haben für euch in den Onlineshops gestöbert und eine Auswahl an Knall-Pullis zusammengestellt.

Viel Spaß beim Shoppen:

