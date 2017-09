Expertentalk mit C&A: Das sind die Cashmere-Trends des Herbstes

Was macht den Look von Cashmere aus? Und auf was sollte man bei dem Trendmaterial Wert legen? Im Video sprechen wir mit Anna Etspüler, Brand Managerin bei C&A. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Trendmaterial - und wie es richtig gestylt wird!

Was ist das Besondere an dem Material Cashmere?

Cashmere ist eine der beliebtesten Edelwollen der Welt. Das liegt vor allem an dem leichten und kuscheligen Tragegefühl. Aber auch die hohe Wärmedämmung trägt dazu bei, dass wir uns in dem Material wohlfühlen. Toller Nebenaspekt: Die Fasern finden schnell in ihre Ursprungsform zurück. Dementsprechend muss nicht gebügelt werden.

Wie kann ich Cashmere im Alltag gut kombinieren?

Gerade an den ersten kalten Tagen ist ein Cashmere-Pulli ein wunderbarer Alltagsbegleiter. Dieses Jahr findet man Cashmere in unterschiedlichsten Styles wieder: ob als Oversize Rundhalspullover, sportlich mit Kapuze, lässig als Joggingpants oder bequem als Overall. Es ist für jeden das passende Cashmere-Piece dabei.

Wie trägt man das Material abends?

Cashmere ist unheimlich vielseitig. Eine edle Variante stellt zum Beispiel das Maxikleid, mit einem verführerischen hohem Schlitz, dar. Farblich liegen Beerentöne und knallige Pinktöne voll im Trend.

Muss Cashmere immer teuer sein?

Nein! Ein hoher Preis sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität aus. Ab ca. 60 Euro gibt es bereits schöne Modelle.

Wie pflege ich Cashmere richtig, um lange Freude dran zu haben?

Eigentlich ist das Material einfach in der Pflege und kann lange schön und weich bleiben. Dazu muss man nur ein paar Grundregeln beachten: Nach dem Waschvorgang 400-600 Umdrehungen anschleudern und anschließend auf einem Handtuch auf dem Wäscheständer liegend Luft trocknen lassen. Im Kleiderschrank sollte Cashmere liegend und dunkel aufbewahrt werden. Man sollte darauf achten, dass das Stück locker zusammengelegt wird und so Platz zum Atmen hat.



