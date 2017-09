Das sind die 3 angesagtesten Accessoires im Herbst!

1. Samt

Samt ist DAS Trendmaterial in diesem Herbst. Schon im vergangenen Winter feierte es sein Comeback, nachdem es jahrelang ein eher altbackenes Image hatte. Wer sich noch kein Samt-Piece zugelegt hat, sollte also spätestens jetzt damit anfangen. Allen Einsteigern oder denjenigen, die sich erst mal an den Stoff gewöhnen wollen, empfehlen wir, mit einem hübschen Accessoire aus Samt anzufangen. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Clutch aus dunkelrotem Stoff? Auch Bordeaux ist eine Trendfarbe, die uns den gesamten Herbst und Winter begleiten wird. Dieses Modell ist von Hallhuber und über About You erhältlich - für circa 40 Euro.

Aber aufgepasst: Mit der BRIGITTE Shopping Card spart ihr in dem Onlineshop aktuell satte 15 Prozent.

2. Kopfbedeckung

Sobald es draußen kühler wird, sind Kopfbedeckungen wieder schwer angesagt. Ob Mütze, Cap oder Baker Boy Hats - ab September könnt ihr eure Kleiderschränke wieder nach den stylishen Accessoires durchforsten. Ihr seid noch auf der Suche nach einem neuen Modell? Dieser Hut ist aus Wolle und von Tommy Hilfiger. Über About You bekommt ihr während der Shopping Days 15% Rabatt auf das 80 Euro-Modell.

3. Kaschmir-Schal

Auch Kaschmir haftete lange Zeit ein eher unmodernes Image an. Doch in dieser Saison zeigt sich der Stoff flexibel wie nie: als trendige Hose im Jogginghosen-Style, als oversized geschnittener Pullover und sogar als cooler Jumpsuit. In dieser Saison kommen wir an dem gemütlichen Stoff nicht mehr vorbei - und wollen es auch gar nicht. Schließlich hält er wunderbar warm und ist sehr gemütlich. Besonders beliebt sind Kaschmir-Schals wie dieser hier von Madeleine. Der kostet normalerweise um 160 Euro, mit der BRIGITTE Shopping Card gibt es 15 Euro Rabatt.

