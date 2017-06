Diese Frauen warnen: Kauft euer Brautkleid niemals online! 😂

Es soll der schönste Tag im Leben einer jeden Braut werden: der Hochzeitstag. Doch bis es so weit ist, gilt es allerlei zu planen. Die Location, die Hochzeitstorte, das Datum und natürlich das Hochzeitskleid. Denn am Tag aller Tage werden sich alle Augen auf die glückliche Frau richten, die hoffentlich das schönste Kleid aller Zeiten tragen wird, während sie zum Altar schreitet. Doch wir alle wissen, Brautkleider sind keine Schnäppchen. Schnell sind bei der Shopping-Tour mehrere Tausend Euro ausgegeben - und das kann ein großes Loch in den Geldbeutel reißen. Wer sparen möchte, geht oft dazu über, online zu stöbern. Und damit kann man richtig auf die Nase fallen!

Brautkleider aus dem Internet: die größten Shopping-Fails

Immer wieder sieht man auf Facebook angehende Bräute, die sich in diversen Onlineshops haben inspirieren lassen, beim Blick auf den Preis zuschlugen - und dann richtig enttäuscht wurden. Ihre entsetzten und traurigen Posts haben wir gesammelt und zeigen wir euch hier.



Und wenn uns die Frauen nicht so verdammt leidtun würden, müsste man bei diesem Anblick eigentlich laut loslachen. Denn es ist schon verdammt peinlich, dass sich manche Designer trauen, ihren Kunden so etwas schicken.

Auf verschiedenen FB-Seiten, wie zum Beispiel 'Brides Beware' (dt. Bräute Vorsicht), teilen Frauen ihre schlimmsten Erlebnisse mit Brautkleidern aus dem Internet. Was sich die "Designer" bei den Fummeln gedacht haben, kann man teilweise nur sehr schwer erahnen. Wie auch bei diesem "Kleid":

Bei euch steht auch bald die Hochzeit an und euer Budget für das perfekte Kleid ist nicht allzu groß? Kein Problem! Natürlich gibt es auch sehr viele Onlineshops für Brautmoden, die sehr wohl Wert auf eine gute Qualität legen und trotzdem bezahlbar sind. Wir haben für euch einige Modelle herausgesucht, und zeigen euch in dieser Strecke die schönsten Hochzeitskleider unter 500 Euro. Viel Spaß beim Stöbern: