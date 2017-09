Yes! Diese 10 Trend-Teile legen wir uns im September zu

1. Long-Mantel

Lange Übergangsmäntel aus feinen Stoffen liegen voll im Trend. Wir haben uns in dieses Modell von Laurèl verguckt. Übrigens: Mit der BRIGITTE Shopping Card gibt es im Onlineshop aktuell ein exklusives Gratis-Geschenk zu jeder Bestellung dazu! Weitere Infos findet ihr weiter unten. Der Mantel ist gerade auf circa 225 Euro reduziert.

2. Strickkleid mit Turtle Neck

Kleid in "Electric Blue" mit lockerem Sitz. Über Gerry Weber, um 100 Euro. (Während der BRIGITTE Shopping Days gibt es im Onlineshop 15 Prozent Rabatt.)

3. Accessoires in Rosa

Rosa und Pink waren DIE Farbtrends im Sommer und bleiben auch im Herbst en vogue. Wer es lieber dezent mag, schnappt sich ein Accessoire in Rosa. Wie zum Beispiel diese hübsche Uhr von Paul Hewitt. Über Christ erhältlich, für circa 140 Euro. (Auch hier lässt sich aktuell sparen: Satte 20 Prozent gibt es mit der BRIGITTE Shopping Card.)

4. Sattlebag

Comeback eines Klassikers: Die Sattlebags sind back! Wer die Tasche möglichst vielfältig kombinieren möchte, entscheidet sich wie wir für ein klassisches Modell in Grau. Von Laurèl, um 230 Euro.

5. Kuschelpulli

Wenn es draußen kühler wird, kuscheln wir uns gerne in dicke Stoffe. Besonders trendy wird der Pullover mit angesagten Volants. Wie dieses Modell, dass ihr während unserer Shopping Days mit 15 Prozent Rabatt über About You bekommt. Um 25 Euro.

6. Overknees

Schon seit der letzten Saison sind Overknees wieder salonfähig. Ihr habt euch noch kein Modell gesichert? Dann wird es höchste Zeit. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Modell von högl? Erhältlich über mirapodo, für circa 360 Euro. (Mit der BRIGITTE Shopping Card gibt es in dem Onlineshop zusätzlich 20 Prozent.)

7. Wildlederrock

Ob Wildleder, Glattleder oder Kunstleder - Lederröcke passen perfekt in den Herbst und lassen sich vielseitig kombinieren. Besonders schön finden wir farbige Modelle - wie dieses in Bordeaux. Über About You, um 22 Euro.

8. Gestrickter Schal

Langer kuscheliger Strickschal, über About You, um 20 Euro.

9. Metallische Hingucker

Schuhe in metallischem Design liegen auch in Herbst und Winter weiterhin voll im Trend. Die Stiefeletten sind von Buffalo und über mirapodo erhältlich, um 100 Euro.

10. Statement-Ohrringe

Euer klassischer Herbst-Look besteht vor allem aus Schwarz, Grau, Beige? Dann peppt ihn mit auffälligen Ohrringen auf! Über About You, um 25 Euro.

Mit der BRIGITTE Shopping Card kräftig sparen!

Ihr wollt die Looks nachshoppen und auch noch Rabatte abstauben? Kein Problem! Bei den BRIGITTE Shopping Days vom 15. September bis 30. September bekommt ihr tolle Shopping-Rabatte geschenkt. Dabei spart ihr beim Kauf von Mode und Schuhen, Taschen und Schmuck, Beauty-Lieblingen, Möbeln und Wohn-Accessoires, Kunst, Deko oder Food. Alle Infos zu den Shoppings Days und unseren teilnehmenden Partnern findet ihr hier: