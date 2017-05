6 Outfits, die eure Beine sofort verlängern

1. Die Oberteil-in-Hose-Kombi

Egal, ob man sich für ein Crop Top, eine Bluse oder ein Oversized-Hemd entscheidet - wer seine Beine länger schummeln möchte, sollte das Oberteil immer in die Hose stecken. Doppelt gut: Das zaubert nicht nur ein paar Zentimeter dazu, es macht auch noch eine schlanke Silhouette.

Ein Beitrag geteilt von Mary Orton (@maryorton) am 19. Mai 2017 um 8:56 Uhr

2. Ton in Ton

Für welche Farbe ihr euch auch entscheidet, Ton in Ton Looks sorgen immer für eine optische Täuschung, die uns größer erscheinen lässt. Das Beste daran: Das Prinzip funktioniert sowohl mit hohen, als auch mit flachen Schuhen. Praktisch also, wenn man keine Lust hat, den ganzen Tag auf hohen Hacken zu verbringen.

Ein Beitrag geteilt von Figtny (@figtny) am 10. Mär 2017 um 15:36 Uhr

3. Spitze Schuhe

Wo wir gerade schon beim Thema Schuhe sind: Die können auch einen erheblichen Einfluss auf die optische Beinlänge haben. Haben sie eine runde Spitze stauchen sie, ist die Spitze zulaufend dann mogeln sie größer. Auch das funktioniert sowohl bei flachen Schuhen, wie Mules, Flats und Espadrilles, wie auch bei Absatzschuhen.

Ein Beitrag geteilt von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) am 31. Jan 2017 um 5:10 Uhr

4. Betonung auf der Taille

Der gängigste Trick für lange Beine - auch bei Promis - ist die Verschiebung der Körperform. Wird mit einem Kleid oder einer High-Waist die Taille betont und so in der Vordergrund gerückt, weiß der Betrachter auf den ersten Blick nicht, wo die Beine enden und der Oberkörper beginnt. Dadurch wirken Erstere immer ein paar Zentimeter länger, als sie eigentlich sind.

Ein Beitrag geteilt von Mary Orton (@maryorton) am 5. Mai 2017 um 8:02 Uhr

5. Kurze Kleider

Es klingt wie ein Klischee. Trotzdem haben kurze Kleider, die über dem Oberschenkel enden, die Macht die Beinlänge zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Wer nicht so gerne nackte Haut zeigt, kann wie Bloggerin Rosie Londoner auf diesem Foto natürlich zu einer blickdichten Strumpfhose greifen.

Ein Beitrag geteilt von Rosie (@rosielondoner) am 4. Mär 2017 um 11:37 Uhr

6. Längsstreifen sind Trumpf

Na klar, auch Längsstreifen mogeln die Beine ein bisschen länger. Wie praktisch das Streifen aktuell auch super angesagt sind. Somit findet man bei allen gängigen Marken die verschiedensten Modelle.