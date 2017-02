Experten-Interview: Welches Kleid passt zu welchem Figurtypen?

Warum Frauen Kleider so lieben? Sie sind feminin, setzen die Kurven optimal in Szene und können mit den richtigen Tipps und Tricks auch noch wunderbar das ein oder andere Kilo wegschummeln. Doch egal, ob es um die Kleiderlänge, die Ausschnittsform oder die aktuellen Trendfarben geht, nicht jede Frau weiß automatisch, was es dabei zu beachten gibt. Im Video sprechen wir mit Jenny Hilker, Fashion PR-Managerin von C&A, und beantworten die wichtigsten Fragen!

Welche Kleider schmeicheln welcher Figur?

Grundsätzlich gilt, dass Frauen des zierlichen Figurtyps gerne einen doppelten V-Ausschnitt mit Raffungen wählen können, um optisch für eine größere Oberweite zu sorgen. Durch Details wie Broschen und einem taillenbetonten Schnitt wirkt die Figur automatisch femininer. Weibliche Figurtypen, die gerne mehr kaschieren möchten, können auf Blumen- und florale Muster sowie eine lockere Silhouette zurückgreifen. Durch fließende Schnitte und Stoffe werden Hüften und Hintern kaschiert. Ein Taillenbund setzt dabei die weibliche Figur trotzdem noch perfekt in Szene. Wer sein Dekolleté gerne betonen möchte, greift zum Maxidress mit locker fallendem Stoff und verstärkter Brustpartie. So könnt ihr euch im Sommer auch zusätzlichen Stoff in Form eines BHs sparen. Wer sportlich unterwegs ist und nichts kaschieren sondern nur formen möchte, kann gut zu einem Bodycon-Dress greifen, das besonders figurbetont geschnitten ist. Wollt ihr die Produkte aus dem Video nachshoppen oder benötigt weitere Kleider-Inspiration? Dann schaut doch mal im Online-Shop von C&A vorbei.