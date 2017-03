3 Fashion-Hacks, die ihr garantiert noch nicht kanntet

1. Der Salatschleuder-Trick

Gerade in kleinen Stadtwohnungen kommt es häufig vor, dass ein Wäschetrockner nicht zur normalen Grundausstattung gehört. Doch was tut man in diesem Fall, wenn man einen frisch gewaschenen BH oder dieses ganz bestimmte Shirt unbedingt anziehen möchte, es aber noch feucht ist? Ganz einfach! Die Lösung ist unsere Salatschleuder. Das Kleidungsstück, das unbedingt getrocknet werden soll, einfach in die Schleuder legen und so lange drehen, bis der Inhalt fast trocken ist. Diesen Trick haben wir uns übrigens bei einer Bloggerin abgeschaut, die ihren BH mit der Salatschleuder trocknet.

2. Blusen ohne Bügeleisen glätten

Bügeln zählt zu euren Lieblingsbeschäftigungen? Können wir uns kaum vorstellen. Deshalb haben wir einen Trick, wie ihr diese lästige Beschäftigung bei Blusen umgehen könnt. Das Kleidungsstück einfach direkt nach der Wäsche auf einen Kleiderbügel hängen, mit den Händen schön glatt ziehen und streichen und darauf warten, dass es trocknet. Danach sollten keine sichtbaren Falten zurückbleiben und man spart sich ganz easy das Bügeln.

3. Socken-Friedhof adé!

Wir alle kennen das: Einzelne Socken, deren Partner irgendwann mal abhanden gekommen ist. Häufig haben wir die Waschmaschine im Verdacht, die einzelne Socken ganz still und heimlich verschwinden lässt. Damit Sockenchaos und einzelne übrig gebliebene Socken der Vergangenheit angehören und die Waschmaschine wirklich kein Stoff mehr verschwinden lassen kann, einfach jedes Sockenpaar aneinander knoten, bevor es in die Wäsche gesteckt wird. So spart man sich das anschließende Chaos.