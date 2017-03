1 Trend, 2 Figurtypen: der klassische Trenchcoat

Wenn es draußen langsam wärmer wird und die Tage länger werden, dann können wir endlich raus aus den Daunenjacken und rein in leichtere Mäntel schlüpfen. Was passt da nicht besser, als ein klassischer Trenchcoat. Auch bei einer Größe 42/44 sieht der Mantelklassiker stylisch aus. Eine Used Jeans im Boyfriend-Style sorgt für genug Lässigkeit und sollte bis zu den Knöcheln hochgekrempelt werden. Ein langes, lässig fallendes Hemd mit einem sommerlichen Pullover gibt dem Outfit eine coole Note. Die Stiefeletten in Beige mit Lochmuster strecken. Ein paar auffällige Ohrringe mit Quasten komplementieren das Outfit.