10 superschöne Herbstmäntel für unter 100 Euro ♥︎

1. Schwarzer Trenchcoat

Ein wahrer Klassiker für die Übergangszeit ist der Trenchcoat. Dieses Modell mit figurformendem Bindegürtel ist über About You für circa 70 Euro erhältlich. Übrigens: Mit der BRIGITTE Shopping Card bekommt ihr in dem Onlineshop aktuell 20 Prozent Rabatt. Weitere Infos zur Aktion findet ihr weiter unten.

2. Übergangsmantel in Wickeloptik

Ungefütteter Übergangsmantel mit Wasserfall-Revers. Diese Modell gibt es wahlweise auch noch in sechs weiteren Farben. Über About You, für circa 60 Euro erhältlich.

3. Fake Velour Mantel

Kurzmantel mit Bindegürtel und Schulterklappen im Farbton "Rose Smoke". We like! Das It-Piece gibt es bei Betty Barclay, für circa 99 Euro. In dem Onlineshop könnt ihr gerade ebenfalls sparen: 12 Prozent gibt es mit der BRIGITTE Shopping Card.

4. Strickmantel in Rot

Mit diesem schlichtem Mantel sind wir auf kühlere Tage stilvoll vorbereitet! Das puristische Modell gibt es bei Betty Barclay für circa 90 Euro.

5. Leichter Herbstmantel

Trenchcoat in klassischem Cremeweiß. Über Madeleine für circa 90 Euro erhältlich. Dort gibt es mit der BRIGITTE Shopping Card aktuell 15 Euro Rabatt.

6. Mantel aus Wolle & Kaschmir

Figurumspielender und gefütteter Herbstmantel, der auch noch im Winter getragen werden kann. Über Happy Size, für circa 99 Euro erhältlich. Während der BRIGITTE Shopping Days gibt es bei Happy Size 15 Prozent Rabatt.

7. Strukturierter Kurzmantel

... mit langem Reißverschluss und ohne Kragen. Von Vila, erhältlich über About You, um 50 Euro.

8. Duster Coat

Langer Mantel aus luftigem Stoff. Perfekt für die ersten Herbstage. Unser Style-Favorit! Über About You, um 50 Euro.

9. Wollmantel

... in Knallrot. Ein Hingucker für jeden trüben Herbsttag. Über Happy Size, erhältlich bis Größe 54 für circa 99 Euro.

10. Mit Kapuze

Mantel in einer DER Trendfarben der diesjährigen Herbstsaison: Altrosa. Über About You, um 50 Euro.

