Ein Traum in Rot: So umwerfend sieht Kate auf ihrer Deutschland-Tour aus!

Prinz William und Kate Middleton sind zu Besuch in Deutschland. Neben verschiedenen Anlässen in Berlin, steht für die Royals auch ein Besuch in Heidelberg und Hamburg auf dem Programm. Und schon gleich am ersten Tag stellt die Herzogin von Cambridge mal wieder eines ganz besonders unter Beweis: ihre unumstrittene Stilsicherheit.

Ein ungewöhnliches Kleid anlässlich des Geburtstages der Queen

Zur Nachfeier des 91. Geburtstages von Königin Elizabeth II. in der Botschafterresidenz in Berlin-Grunewald erscheint Kate – natürlich in Begleitung von Prinz William – in einem echten Hingucker-Outfit. Sie trägt ein bodenlanges, rotes Off-Shoulder-Kleid, welches vom britischen Modehaus Alexander McQueen entworfen wurde. Das Traumkleid betont Kates Taille perfekt und setzt vor allem ihre Schultern schmeichelnd in Szene - der Off-Shoulder-Sommertrend wird also auch in royalen Kreisen immer beliebter.

Alle Blicke auf Kate!

Kates umwerfendes Outfit bringt königliches Flair in die deutsche Hauptstadt - auch wenn das Kleid für britische, konservative Verhältnisse eigentlich ganz schön gewagt ist. Ob das auch der Queen gefällt? Uns gefällt es jedenfalls! Denn fest steht: Mit diesem Look zieht Kate alle Blicke auf sich.

