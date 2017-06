Brautkleid gesucht: 93-Jährige fragt im Netz nach Styling-Rat

Sylvia und Frank - nach 20 Jahren endlich verlobt

Sylvia, Rentnerin aus Australien, ist schwer verliebt in Frank (88). Über 20 Jahre lang hat Frank immer wieder um die Hand von Sylvia angehalten. Sie zögerte lange - aus Respekt vor ihrem verstorbenen Ehemann. Jetzt sagte die 93-Jährige endlich ja, und so muss ein Brautkleid her!

Für welches Kleid entscheidet sich Sylvia?

Doch die Suche nach dem Brautkleid gestaltet sich schwierig. Sylvia kann sich einfach nicht entscheiden, welches Kleid für sie das richtige ist. Zusammen mit ihrer Trauzeugin sucht sie das Brautmodengeschäft „Birdsnest“ in der Kleinstadt Cooma in der Nähe von Canberra auf und probiert eine Menge Kleider an.

Um Sylvia bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, hat das Brautmodengeschäft ihre vier Favoriten als Collage auf Facebook gepostet und ihre Follower gefragt, welches Kleid sie für die Trauung am schönsten finden.

Der Beitrag auf Facebook verbreitet sich blitzschnell

Über 12.000 Kommentare aus aller Welt sind bis jetzt eingetrudelt. Das sollte doch genug Unterstützung sein! Findet Sylvia auch und entscheidet sich wie die meisten ihrer Follower für Kleid C, ein Midi-Kleid aus weinroter Spitze mit ¾-Ärmeln. Aber da viele auch für Kleid D gevotet haben, hat Sylvia sich auch dieses Modell zugelegt. Dieses fällt ein wenig schlichter aus: Das Kleid hat lange Ärmel und einen Rollkragen.

Welches der beiden Kleider sie an ihrem großen Tag letztendlich tragen wird, ist bis jetzt nicht bekannt.

Wir wünschen Sylvia und Frank jedenfalls eine Traumhochzeit – ganz egal, in welchem Outfit sie 'Yes' sagt!