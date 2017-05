So schwer ist die Suche nach einem schönen Badeanzug wirklich!

Die Temperaturen sind angenehm warm, der Himmel blau und alle wissen: Der Sommer steht in den Startlöchern. Kein Wunder also, dass Onlineshops und Mode-Stores aktuell mit so schöner und vielfältiger Bademode werben wie lange nicht mehr. Doch sobald man einen Fuß in die Umkleidekabine setzt und einen Bikini und Badeanzug nach dem nächsten anprobiert, fangen die meisten Frauen sofort an zu verzweifeln.

Die Suche nach der perfekten Bademode: Deshalb haben Frauen es nicht leicht

Ganz aktuell im Trend: Badeanzüge mit hübschen Cut-Outs an den Seiten, kleinen Schleifen oder dünnen Bändern, die nur das Allernötigste stabilisieren und in Form halten. Doch wenn man nicht gerade ein superdünnes Modell ist, sondern normale weibliche Proportionen durchs Leben trägt, dann sind Badeanzüge und Co. selten vorteilhaft für die Figur. Da quetscht, schnürt und quellt es an allen Seiten. An der Hüfte lugt eine Speckrolle hervor, die man ja eigentlich vor dem Sommer noch loswerden wollte, am Popo schnürt der Stoff ein und lässt die Kehrseite nicht gerade knackig aussehen und von den Beinen wollen wir erst gar nicht reden.

Und jedes mal fragen wir uns: Geht das nur mir so? Nein, zum Glück nicht! Das beweisen uns Kristin Hensley und Jen Smedley von IMomSoHard in einem herrlich selbstironischen Video und lehren uns: Vor allem Mütter haben es schwer.

So kämpfen Mütter beim Badeanzug-Kauf

In ihrem lustigen und wunderbar ehrlichen Video zeigen die beiden Mütter, wie unpraktisch und unvorteilhaft diverse Badeanzug-Trends in Wahrheit sind. Vor allem wenn man sich als junge Mutter und dem After-Baby-Body gerade nicht allzu wohl in der eigenen Haut fühlt, fällt die Wahl der Bademode zusätzlich schwer. Doch die beiden haben am Ende des Videos auch den allerschönsten Tipp für uns alle: Akzeptiert euch so, wie ihr seid, nehmt euren Körper an, wie er ist, denn niemand auf der Welt findet sich selbst perfekt. Habt einfach eine schöne Zeit und entspannt euch.

Das Video in voller Länge könnt ihr euch hier ansehen: